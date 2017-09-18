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Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках

17 сентября в Великих Луках с поличным задержаны молодые люди, которые наносили на фасады зданий граффити, рекламирующие наркотические средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, четверо молодых людей 1999, 2000 и 2001 годов рождения, трое из которых являются учащимися, приехали из Пскова Великие Луки с целью противоправной деятельности. При себе у них были баллончики с краской и трафареты.

В тот момент, когда они наносили надписи на фасады двух домов по проспекту Гагарина, юношей задержал экипаж вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области. Все четверо подозреваемых были доставлены для дальнейшего разбирательства в ОМВД России по городу Великие Луки.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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