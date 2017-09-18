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Нетрезвых водителей «Тойоты», ВАЗа и УАЗа остановили псковские сотрудники ГИБДД

В Великих Луках, Великолукском и Плюсском районах установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Вечером 16 сентября на улице Герцена в Великих Луках полицейские остановили автомобиль «Тойота», за рулем которого находился нетрезвый горожанин 53 лет.

А 17 сентября по деревне Успенское Великолукского района на машине ВАЗ-2101 ехал 43-летний местный житель, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Плюсском районе ночью 17 сентября по дороге Заполье – Гдов на автомобиле УАЗ следовал 27-летний  житель Псковского района. Он тоже был в нетрезвом виде. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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