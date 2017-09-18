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Общество

На занятия в творческие объединения приглашает юных псковичей Дом детства и юношества «Радуга»

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» приглашает на бесплатные занятия в детские творческие объединения (кружки). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Хореографический ансамбль «Русские узоры». Возраст с 3 лет.

Телефон: 56-27-29 (Валерия Пасина, Яна Колюкаева, Татьяна Игнатенко, Тамара Пасина)

«Робототехника» - 1-ый год обучения (Леонид Ковалёнок). Возраст от 9 до 12 лет. Кружок работает с понедельника по четверг с 17:00 до 18:35.

Фольклорная студия «Ткалюшка» (Екатерина Антонова)

на базе МБОУ «Социально-экономический лицей №21», располагается по адресу: Сиреневый бульвар, дом 15. Студия работает ежедневно с 14:00 (суббота, воскресенье - выходные дни).

Кружок «Компьютерная графика и анимация» (Ирина Прохорова). Возраст от 9 до 12 лет. Кружок работает во вторник – с 15:00 до 16:30, и в пятницу – с 15:00 до 16:30.

«Авиамоделизм» (Николай Сороколетов). Возраст - с 10 лет.

Кружок работает по средам с 18:00 до 19:30, и по воскресеньям с 13:00 до 15:00.

Постановка голоса. Вокал. (Кристина Тимощук). Возраст с 6 лет.  Мастерская работает в понедельник с 9:00 до 12:00, в среду с 10:00 до 12:00, с 15:00 до 16:00, в пятницу 10:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00.

Вокальная студия «Ровесники» (Нина Игнатьева). Возраст с 6 лет. Студия работает по четвергам с 12:00 до 18:00.

Фотошкола «Блик» (Владимир Ладыга). Возраст с 12 лет.  Школа работает по средам с 13:30 до 15:10 и с 15:15 до 16:50.

Телефон для справок: (8112) 29- 81-51- Майя Семенова.

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