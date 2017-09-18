739 работодателей Псковской области помогают сотрудникам подготовиться к пенсии

16:56, 18 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области 4 тыс. 511 работодателей заключили с территориальными органами Пенсионного фонда соглашение об электронном информационном взаимодействии в части представления документов для назначения пенсии своим сотрудникам. В настоящее время 739 из них активно ведут эту работу, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении ПФР.

Наиболее крупными социально-ответственными работодателями, подключившимися к информационному взаимодействию с ПФР, являются ОАО «Псковский электромашиностроительный завод», МП Пскова «Горводоканал», Псковские теплосети, ОАО «Псковэнергоагент», ОАО «Псковский хлебокомбинат», МП Великих Лук «Горводоканал», ООО Велмашсервис, Опочецкое РайПО, ГБУЗ ПО «Опочецкая межрайонная больница», МБОУ «Центр образования Опочецкого района», Невельское РайПО, ГБУЗ ПО «Невельская межрайонная больница», Порховское РайПО, ЛПУ «Санаторий «Хилово».

Управляющий отделением Наталья Мельникова отметила, что, реализация соглашений об информационном взаимодействии, дает возможность кадровым службам заблаговременно направлять в органы ПФР заявление и документы, необходимые для назначения пенсии.

«Кадровая служба представляет в Пенсионный фонд список граждан, которые в текущем году собираются уходить на пенсию, а также пакет документов, необходимых для проведения предварительной работы, на каждого будущего пенсионера. Документы направляются в электронном виде, по защищенным каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью на основании письменного согласия работника на передачу и обработку его персональных данных. Пенсионный фонд проводит оценку документов, при необходимости направляет запросы в архивы или на предприятия для уточнения той или иной информации, чтобы учесть пенсионные права граждан в полном объеме и своевременно назначить пенсии», - пояснила управляющий.

По её словам, социальная ответственность работодателей заключается не только в достойных белых зарплатах и своевременных отчислениях в Пенсионный фонд, но и в содействии работе по подготовке людей к выходу на пенсию. «Хочу выразить слова благодарности всем большим и маленьким предприятиям и организациям нашего региона, которые тесно сотрудничают с ПФР в этом направлении. - Кроме того, предварительная работа освобождает самого работника от хлопот по сбору недостающих документов, направления запросов в архивные учреждения. Самому гражданину останется только обратиться в ПФР с заявлением о назначении и выплате пенсий, которое он может подать как лично, через сайт Пенсионного фонда в «Личном кабинете гражданина» с домашнего или рабочего компьютера», - заключила управляющий.

По всем вопросам пенсионного и социального обеспечения специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».