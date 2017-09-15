Диагональ Мар — новый квартал Барселоны

14:20, 18 сентября 2017, ПАИ

Высокий спрос

В 2017 году Каталония остаётся одним из приоритетных направлений для тех россиян, которые покупают в Испании своё жильё. По статистике, на этот регион приходится каждая четвёртая “отечественная” покупка.

Многих привлекает каталонское побережье Коста-Брава, которое славится своим комфортом и высоким уровнем инфраструктуры. Но всё же основная часть сделок приходится на Барселону — центр провинции. И хотя город называют “второй столицей” Испании, по количеству достопримечательностей его можно смело назвать первым в стране. Тут вам и шедевры великого архитектора Антонио Гауди, и великолепный футбольный стадион Камп Ноу, и один из самых знаменитых пешеходных бульваров в мире — улице Рамбла, и многое другое. Недаром Барселона входит в топ мировых рейтингов по количеству туристов.

Ежегодно в городе покупается тысяча объектов недвижимости, но сейчас поселиться наподалёку от Собора Святого Семейства и других “визитных карточек” практически нереально. Чтобы расширить возможности по выбору жилья, несколько лет назад в мэрии решили возвести новый жилой район.

Доступность

Основная идея — органично соединить улицу (Диагональ) с морем. Современный район имеет очень удачное расположение: в пешей доступности жителей находятся природный парк, чистый пляж, а также просторные зоны для прогулок и современные супермаркеты. Уже сегодня Диагональ мар известен своими бутиками.

На первый взгляд, до центра достаточно далеко. Но на метро, например, до Пасео де Грасия (главная улица города) можно доехать всего за десять минут. Также не забываем про современную европейскую систему наземного общественного транспорта. Так, через Диагональ Мар проходит более десятка автобусных маршрутов, а также трамвай, который следует до Олимпийской деревни. Прибавляем к этому крупные дорожные развязки с выездом на окружную и трассу до аэропорта. В общем, логистика на высочайшем европейском уровне.

Достопримечательности

Диагональ Мар прилегает к пляжу Левант — самому молодому в Барселоне (радует отдыхающих с 2006 года). Впрочем, он уже успел завоевать любовь горожан благодаря мягкому золотистому песку и удобному входу в море. Здесь есть все условия, что с удовольствием купаться и загорать — шезлонги, зонтики, туалеты, душевые, кабинки для переодевания, детские площадки, волейбольные сетки и многое другое. К тому же, там удобно заниматься кайт- и виндсёрфингом.

Главная достопримечательность района — знаменитый Форум. Это внушительное треугольное здание с острыми углами, настоящий памятник современной архитектуры и искусства. Сейчас внутри него располагается Музей естественных наук Барселоны. Там проходят значимые международные симпозиумы и выставки, а также популярный во всём мире музыкальный фестиваль Primavera Sound.

Ещё одно уникальное место — фотогальваническая площадь. Огромная конструкция с солнечными батареями поражает воображение и удачно вписывается в облик города.

Парк Диагональ Мар считается значимым достижением в области современного строительства. В нём сочетаются красоты природного ландшафта, сады и водоёмы, передовая урбаническая архитектура и причудливые бионические скульптуры. Здесь будет интересно и взрослым, и детям, и любителям искусства всех возрастов.

Шоппинг

Сегодняшним туристам советуют посетить Диагональ Мар не только для того, чтобы насладиться объектами культуры и искусства и сходить на комфортный пляж. Помимо всего этого, район известен своими условиями для шоппинга. Там находится один из крупнейших в Испании торговых центров с одноимённым названием — Diagonal Mar.

В ассортименте магазинов встречается всё необходимое, от предметов быта и ежедневного обихода до последних новинок от ведущих европейских дизайнеров. Здесь же находятся крупные рестораны, кинотеатры и другие развлекательные заведения.

Словом, если вы ищете жильё на побережье Средиземного моря и при этом хотите оказаться в центре культурной жизни крупного города - присмотритесь к району Диагональ Мар в Барселоне. Вы будете приятно удивлены.

Материал подготовлен при поддержке портала об испанской недвижимости Estate Spain.