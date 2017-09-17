В десятку лучших вошли псковские гребцы на Первенстве России

14:30, 18 сентября 2017, ПАИ

Псковские спортсмены вошли в десятку лучших на Первенстве России по гребному спорту среди спортсменов до 23 лет. Соревнования прошли на гребном канале «Крылатское» в Москве 11-15 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортподготовки Псковской области.

Всего в состязаниях приняли участие 368 гребцов из 20 регионов страны, был разыгран 21 комплект медалей.

Среди одиночек Александр Матвеев занял 5 место, Павел Сорин — 6-е. Четверка без рулевого — Илья Казмерковский, Кирилл Пузыня, Илья Ковтун, Евгений Стрельцов — тоже оказались на 6-ой позиции. Четверка парная – Евгений Стрельцов, Александр Матвеев, Евгений Каширин и Илья Ковтун — приплыли к финишу седьмыми.