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Политика

Новый глава Палкинского района вступил в должность

18 сентября состоялась инаугуарация главы Палкинского района Евгения Седова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Перед торжественной церемонией вступления в должность нового главы муниципалитета председатель ТИК Палкинского района озвучила результаты выборов, прошедших 10 сентября. Она сообщила, что Евгений Седов набрал 2097 голосов избирателей, что составляет 65,67% от общего числа проголосовавших. Затем Евгению Седову вручили удостоверение главы района. Он принёс присягу, в которой поклялся уважать и сохранять права и свободы человека и гражданина, а также соблюдать законы Российской Федерации и Псковской области.

Губернатор Андрей Турчак поздравил Евгения Седова с избранием и вступлением в должность и отметил, что результат на выборах получен в честной борьбе. «Он ко многому обязывает, это большой кредит доверия, который нужно оправдать. Ко многому обязывают и слова присяги. Вы поклялись, что сделаете всё, чтобы район развивался. Вы молодой глава района, в этом ваше преимущество», - отметил Андрей Турчак и пообещал Евгению Седову поддержку исполнительной власти региона.

Затем губернатор вручил главе Палкинского района символическую «чашу терпения» и выразил надежду, что он «выпьет эту чашу до дна с пользой для жителей района». 

К поздравлениям присоединился первый вице-спикер Псковского областного Собрания (ПОС) Виктор Антонов. Он отметил, что Евгению Седову удалось пройти «суровое испытание выборами», при этом уже завтра начнётся его обычная работа. «Есть уверенность, что благодаря поддержке губернатора, избирателей, жителей района, законодательного собрания и «Единой России» у вас всё получится», - сказал Виктор Антонов. Он пожелал новому главе муниципалитета всего доброго и вручил сувенир от ПОС.

Председатель Совета муниципальных образований Псковской области, глава Опочецкого района Юрий Ильин пожелал коллеге «никогда не опускать голову» и «уметь слушать и слышать людей, чтобы с каждым годом Палкинский района становился всё краше и краше».

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