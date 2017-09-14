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Экономика

Регионам разрешат снижать налог на прибыль для среднего бизнеса

Минфин подготовит предложения, которые позволят региональным властям понижать налог на прибыль для предприятий с годовым оборотом от 150 млн до 500 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

По словам министра, ставки налога на прибыль для предприятий с оборотом от 150 млн до 500 млн рублей могли бы быть пониженными. «Можно было бы законодательно дать право субъектам, прописать это на уровне федерального законодательства», — сказал Силуанов.

Он отметил, что такие решения могли бы принимать субъекты федерации, которые заинтересованы развивать на своей территории малые и средние предприятия. Такие предложения будут оформлены в налоговый пакет, который вступит в силу с 1 января 2019 года, добавил Силуанов. Министр пояснил, что это предложение необходимо для того, чтобы решить проблему разности налогообложения между малым и средним бизнесом.

Силуанов также подчеркнул, что следует упростить отчетность для тех предприятий малого бизнеса, чьи обороты достигли 150 млн рублей за год.

«Сегодня отчетность для малых предприятий практически совсем упрощена. И мы видим возможность упрощения отчетности для малых предприятий, которые достигли 150 млн рублей оборота по году», — сказал глава Минфина.

Напомним, что в апреле премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ввести общую инвестиционную льготу для поддержки модернизации предприятий. Согласно предложению главы правительства, для компаний, которые будут инвестировать в модернизацию, налог на прибыль составит 5%. «Имею в виду понижение налога на прибыль до 5%, если средства расходуются на вложения в основной капитал предприятия, а именно на реконструкцию, на модернизацию производства, на оснащение его высокотехнологичным оборудованием», — заявлял Медведев, отмечая, в дальнейшем правительство не исключает введение аналогичной льготы для компаний IT-сектора.

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