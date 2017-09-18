Нормативы заготовки древесины для отопления и строительства предлагается изменить в Псковской области

14:35, 18 сентября 2017, ПАИ

Администрация Псковской области предлагает уточнить рамки установленного законодательством права граждан на заготовку древесины для собственных нужд. Соответствующий законопроект «О внесении изменения в статью 3 Закона Псковской области «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Псковской области» находится на рассмотрении в областном Собрании депутатов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Действующие нормативы распространяются на граждан без привязки к домовладению и земельному участку: для отопления – до 15 кубометров один раз в год, для строительства жилого дома один раз в двадцать пять лет – до 76 кубометров, для дома на дачном участке – до 20 кубометров.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что такая формулировка статьи регионального закона позволяла всем проживающим в одном домовладении или имеющим земельный участок гражданам претендовать на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, независимо от фактической потребности в древесине для конкретной цели.

В новой редакции закона предлагается прописать, что норматив заготовки гражданами древесины для отопления устанавливается в привязке к домовладению, а объёмы древесины для строительства и ремонта домов рассчитаны на семью или одиноко проживающего гражданина.

Разработчики законопроекта указывают, что документ подготовлен в целях рационального использования лесных ресурсов.