День памяти погибших мотоциклистов пройдет сегодня в Пскове

15:26, 18 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 18 сентября, в Пскове пройдет День памяти погибших мотоциклистов. Об этом сообщают организаторы мероприятия на странице в соцсети «ВКонтакте».

Сбор мотоциклистов начнется в 19:00 на Октябрьской площади возле магазина ЦУМ. В 19:40 колонна поедет по Ольгинскому мосту на площадку к Радиозаводу возле церкви. В 20:00 одновременно с другими городами пройдет минута молчания. «Позже все желающие смогут зайти в Собор Иоанна Предтечи и написать записки за упокой своих погибших мото-друзей, поставить свечи», - добавили организаторы.

Напомним, что 18 сентября признан всемирным Днем памяти погибших мотоциклистов. В этот день во всех городах в 20:00 проходят памятные мероприятия.