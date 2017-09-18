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Общество

День памяти погибших мотоциклистов пройдет сегодня в Пскове

Сегодня, 18 сентября, в Пскове пройдет День памяти погибших мотоциклистов. Об этом сообщают организаторы мероприятия на странице в соцсети «ВКонтакте».

Сбор мотоциклистов начнется в 19:00 на Октябрьской площади возле магазина ЦУМ.  В 19:40 колонна поедет по Ольгинскому мосту на площадку к Радиозаводу возле церкви. В 20:00 одновременно с другими городами пройдет минута молчания. «Позже все желающие смогут зайти в Собор Иоанна Предтечи и написать записки за упокой своих погибших мото-друзей, поставить свечи», - добавили организаторы.

Напомним, что 18 сентября признан всемирным Днем памяти погибших мотоциклистов. В этот день во всех городах в 20:00 проходят памятные мероприятия.

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