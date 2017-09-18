В 11 дворах Пскова завершены ремонтные работы

15:16, 18 сентября 2017, ПАИ

В Пскове продолжаются ремонтные работы на улицах и дворовых территориях. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление городского хозяйства, фактором, который влияет на проведение ремонтных работ, являются погодные условия. Однако, несмотря на продолжающиеся дожди, полностью сданы 11 дворов, ещё более чем в 50 работы идут в соответствии с графиком.

Кроме того, в 2017 году запланирован ремонт 17 городских магистралей. Уже отремонтированы и сданы заказчику улицы Советской Армии, Некрасова, Гражданская и Герцена. В настоящее время в Пскове продолжается асфальтирование пяти городских улиц. Практически завершена укладка асфальтового покрытия на улице 128 Стрелковой дивизии. Здесь же ведутся работы по благоустройству тротуаров.

Ремонтные работы продолжаются на следующих городских магистралях: на улице Льва Толстого уложен выравнивающий слой асфальтового покрытия, установлен бортовой камень, ведутся работы по благоустройству тротуаров. На Вокзальной произведена фрезеровка верхнего слоя асфальтового покрытия от Октябрьского проспекта до улицы Льва Толстого, идет замена коммуникаций. На улицах Шестака и Кузнецкой также продолжаются работы по устройству ливневой канализации и подготовке к фрезерованию.

Напомним, в Пскове на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году выделено около 40 миллионов рублей. Кроме того, в 2017 году в Пскове по плану ремонта дворов, утвержденному муниципалитетом, запланированы ремонтные работы по 68 адресам на общую сумму 84 миллиона рублей - по 7 миллионов рублей на каждый городской округ. Сумма на ремонт дворов по сравнению с 2016 годом увеличена вдвое.