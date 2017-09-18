Главный врач Псковской станции скорой медпомощи не подтвердил информацию о своем увольнении

16:11, 18 сентября 2017, ПАИ

Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Михаил Мартынов не подтвердил распространённую в сети информацию о своем увольнении. «Пока работаю», - сказал он в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Напомним, сообщение о возможном увольнении г-на Мартынова опубликовал на своей странице в Facebook известный общественник, фельдшер городской поликлиники №3 и член Общественного совета по защите прав пациентов при областном комитете по здравоохранению и фармации, а также бывший фельдшер станции скорой помощи Иван Васильев. ​Он написал: «Друзья мои....Вот знаете, то ли это новостная утка, а то ли действительно так и есть, но якобы на Псковской ССМП, вроде как (может так, а может и нет) прямо сейчас меняется руководитель (главный врач). К сожалению, на данный момент ваш покорный слуга не знает так ли это......».

Михаил Мартынов прокомментировал это сообщение так: «Вы знаете, он [Иван Васильев] меня меняет уже не знаю сколько лет. Я личный враг, поэтому [написал это]».