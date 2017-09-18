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Общество

Виталий Аршинов вступил в должность главы Плюсского района

18 сентября состоялась церемония вступления в должность главы Плюсского района Виталия Аршинова. Мероприятие прошло в рамках первой, организационной сессии вновь избранного районного Собрания депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Присутствовавшая на заседании председатель территориальной избирательной комиссии Светлана Гаврилова объявила результаты выборной кампании в Плюсском районе, поздравила избранных главу и депутатов с победой и вручила Виталию Аршинову и депутатам временные удостоверения.

Напомним, выборы главы Плюсского района состоялись в Единый день голосования 10 сентября. В них приняли участие чуть более 41% избирателей. Из четырех кандидатов наибольшее количество голосов — 1 тыс. 429 (47,99%) — набрал кандидат от партии «Яблоко» Виталий Аршинов. На втором месте оказался бывший глава района, единоросс Анатолий Соловьев с результатом 852 голоса (28,61%). Третьим по счету стал самовыдвиженец Дмитрий Штеймиллер, он набрал 450 голосов (15,11%). Меньше всего голосов — 174 (5,84%) получил кандидат партии «Коммунисты России» Дмитрий Румянцев.

На выборах депутатов Собрания депутатов Плюсского района 6-го созыва победила партия «Единая Россия» (44,63%), партия «Яблоко» набрала 27,67% голосов избирателей, ЛДПР набрала 8,56% голосов, «Коммунисты России» — 8,13%, «Справедливая Россия» — 7,59%.

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