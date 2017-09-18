В должность главы Островского района вступил Дмитрий Быстров

16:04, 18 сентября 2017, ПАИ

18 сентября состоялась инаугурация главы Островского района Дмитрия Быстрова, за которого в Единый день голосования проголосовали 4 тыс. 762 избирателя, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Удостоверение об избрании Дмитрию Быстрову вручила председатель ТИК Островского района Валентина Егорова. Затем избранный глава принес присягу, в которой поклялся уважать и сохранять права и свободы человека и гражданина, а также соблюдать законы Российской Федерации и Псковской области.

Губернатор Андрей Турчак поздравил Дмитрия Быстрова с уверенной победой на прошедших выборах, подчеркнув, что это достойный результат, который ко многому обязывает нового главу муниципального образования и его команду.

Глава региона напомнил, что Дмитрий Быстров около 1,5 лет возглавлял администрацию района и отметил положительную динамику, к которой удалось прийти совместными с администрацией области усилиями.

«Результат на выборах - это огромный кредит доверия, - сказал Андрей Турчак. - Вы молодой руководитель, эффективно проявили себя в администрации области».

Он выразил уверенность, что приобретенный опыт позволит Дмитрию Быстрову реализовать проставленные задачи, чаяния и наказы граждан, пообещал поддержку администрации области, вручил символическую «чашу терпения» и пожелал, чтобы новому руководителю хватило крепости физических и душевных сил. «Это нелегкий труд, но вы работаете на благо района и его жителей», - заключил губернатор.

Также со вступлением в должность Дмитрия Быстрова поздравил первый вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов. «Вы не новый человек-управленец, вы хорошо знаете, что такое управление муниципальным образованием», - заметил он и добавил, что это сложная работа «на земле», с людьми. «У вас все получится, губернатор обещал вам поддержку, и надейтесь на нас, депутатов Псковского областного Собрания, мы с вами», - обратился к Дмитрию Быстрову Виктор Антонов и вручил ему подарок от регионального парламента.

В свою очередь руководитель Ассоциации муниципальных образований и глава Опочецкого района Юрий Ильин пожелал коллеге слушать людей, а также мудрости, стойкости, терпения, мужества и силы, чтобы достойно в течение 5 лет «нести этот крест».

Дмитрий Быстров поблагодарил тех, кто проголосовал за него на выборах 10 сентября, и подчеркнул, что нужно не обмануть ожидания жителей района. Он обратил внимание на то, что его команда не занималась агитацией, не критиковала оппонентов, не давала пустых обещаний, а общалась с населением. «Девиз нашей команды: у нас нет нерешаемых проблем, у каждой проблемы свой срок решения», - сказал Дмитрий Быстров и поблагодарил за поддержку главу региона Андрея Турчака, депутатов областного Собрания, депутата Госдумы Александра Козловского, своих соратников и сторонников. «Впереди много работы. Надо повыше засучить рукава и приступать к делу», - констатировал новый глава Островского района.