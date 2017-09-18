0
17:57
Два аварийных дома снесли в Пскове
16:37
Утверждён график выходных дней на 2018 год
15:26
День памяти погибших мотоциклистов пройдет сегодня в Пскове
13:42
Поэт. Стихи. Бумага
09:09
Акция по выявлению нарушений при реализации алкоголя стартует в Псковской области 20 сентября
17:18
Пасмурный день ожидается в Псковской области 18 сентября
16:41
В Пскове собираются еженедельно проводить «молитвенные стояния» против «Матильды» (ФОТО)
Еще новости
Общество

В Пскове началась подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников

В Пскове началась подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление образования администрации города, уже созданы предметно-методические комиссии для разработки олимпиадных заданий  школьного этапа, который пройдёт во всех образовательных учреждениях Пскова с 1 по 30 октября.

Этот этап предполагает участие в олимпиадах по 21 предмету всех желающих с 5 по 11 класс, также в этом году школам рекомендовали включить в олимпиады по русскому языку и математике учащихся 4-х классов.

За школьным этапом последует муниципальный – с 21 ноября по 7 декабря. По шести предметам - русский язык, математика, литература, биология, география, история – олимпиады будут проводиться для учеников 7-11-х классов. Состязаться в знаниях по физике школьники начнут с 8-го класса, по остальным предметам – с 9-го.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Два аварийных дома снесли в Пскове
18 сентября 2017
Два аварийных дома снесли в Пскове
Утверждён график выходных дней на 2018 год
18 сентября 2017
Утверждён график выходных дней на 2018 год
День памяти погибших мотоциклистов пройдет сегодня в Пскове
18 сентября 2017
День памяти погибших мотоциклистов пройдет сегодня в Пскове
Акция по выявлению нарушений при реализации алкоголя стартует в Псковской области 20 сентября
18 сентября 2017
Акция по выявлению нарушений при реализации алкоголя стартует в Псковской области 20 сентября
Пасмурный день ожидается в Псковской области 18 сентября
17 сентября 2017
Пасмурный день ожидается в Псковской области 18 сентября
В Пскове собираются еженедельно проводить «молитвенные стояния» против «Матильды» (ФОТО)
17 сентября 2017
В Пскове собираются еженедельно проводить «молитвенные стояния» против «Матильды» (ФОТО) 7
Ремонт участка трассы А-212 парализовал выезд из Пскова
17 сентября 2017
Ремонт участка трассы А-212 парализовал выезд из Пскова 2
Сегодня в Пскове противники фильма «Матильда» хотят устроить «молитвенное стояние» на вокзале
17 сентября 2017
Сегодня в Пскове противники фильма «Матильда» хотят устроить «молитвенное стояние» на вокзале 7

Идет загрузка...