В Пскове началась подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников

17:15, 18 сентября 2017, ПАИ

В Пскове началась подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление образования администрации города, уже созданы предметно-методические комиссии для разработки олимпиадных заданий школьного этапа, который пройдёт во всех образовательных учреждениях Пскова с 1 по 30 октября.

Этот этап предполагает участие в олимпиадах по 21 предмету всех желающих с 5 по 11 класс, также в этом году школам рекомендовали включить в олимпиады по русскому языку и математике учащихся 4-х классов.

За школьным этапом последует муниципальный – с 21 ноября по 7 декабря. По шести предметам - русский язык, математика, литература, биология, география, история – олимпиады будут проводиться для учеников 7-11-х классов. Состязаться в знаниях по физике школьники начнут с 8-го класса, по остальным предметам – с 9-го.