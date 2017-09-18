Псковский ансамбль «Сказ» принял участие в праздновании Дней русской культуры в Вентспилсе

17:56, 18 сентября 2017, ПАИ

В Вентспилсе (Латвия) отпраздновали открытие Дней русской культуры. В них приняли участие коллективы из городов Латвии, а также гости из Литвы, Эстонии и России: Псков, Калининград, Санкт- Петербург, Москва, Пермь и другие. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

Псков представил народный коллектив - ансамбль русских народных инструментов «Сказ» имени Виталия Румянцева, под руководством художественного руководителя, лауреата премии «Душа Земли Псковской» Константина Абабкова, балетмейстера Яны Колюкаевой.

Официальная часть мероприятия состоялась в Городском культурном центре Вентспилса. Гостей поприветствовал вице-консул Генерального консульства РФ в Латвии Виталий Корчагин, отметив, что подобного рода мероприятия позволяют раскрыть многообразие русской культуры и высокую духовность русских людей.

«Русская музыка, песни, танцы остаются одними из главных объединяющих факторов. Российских артистов здесь ждут, на нас надеются, нас хотят видеть и слышать. Поэтому мы всегда выступаем с большим воодушевлением, как будто встречаемся с родными и близкими нам людьми. Участие в Днях русской культуры - это возможность для Пскова заявить о себе на международном уровне, как о городе с богатейшей историей, уникальной культурой, неповторимыми традициями», - подчеркнул Константин Абабков.

В рамках мероприятия проходили концерты русской православной, народной, классической и современной музыки. Театр, экскурсии, выставки, лекции, реконструкции исторических событий, открытые уроки и презентации творчества великих русских писателей и поэтов, фольклорные и спортивные праздники.

Добавим, ансамбль русских народных инструментов «Сказ» имени Виталия Румянцева - многократный лауреат ежегодного фестиваля самодеятельного народного творчества «Псковская весна», лауреат фестивалей Ганзейских городов (в Пярну, Эстония), а также многократный лауреат международных фестивалей в России, Польше, Германии.

Отметим, закрытие Дней русской культуры состоится 14 октября.