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Общество

Псковский курсант Академии ФСИН получил звание «Мастер спорта России» по самбо

Сегодня, 18 сентября в Псковском филиале Академии ФСИН России курсант Шамиль Шахбанов получил звание «Мастер спорта России» по самбо. Удостоверение вручил начальник филиала академии Юрий Панин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Напомним, что в январе 2017 года курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Шамиль Шахбанов одержал победу на всероссийском турнире по самбо среди мужчин в весовой категории до 62 кг, не проиграв ни одной схватки. На этих соревнованиях спортсмен выполнил норматив мастера спорта России по самбо. Тренер курсанта – преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии Антон Эрастов.

«Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин поздравил курсанта с присвоением спортивного звания и пожелал успехов не только в спортивной, но и в служебной деятельности и учебе», - отметили в филиале.

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