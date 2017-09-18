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В незаконном отстреле лося подозревается житель Стругокрасненского района

В Стругокрасненском районе установлен местный житель, который подозревается в незаконном отстреле лося. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, 16 сентября в лесном массиве у деревни Яхново был совершен незаконный отстрел лося. В преступлении подозревается 51-летний безработный, ранее судимый мужчина.

Полиция изъяла зарегистрированное на этого гражданина  охотничье ружье, а также  четыре вещевых мешка с мясом лося. Причиненный ущерб устанавливается.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного  дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 258 «Незаконная охота» Уголовного кодекса Российской Федерации.

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