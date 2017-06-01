День оружейника отмечается сегодня в России

08:47, 19 сентября 2017, ПАИ

19 сентября отмечается День оружейника в России — профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия, пишет портал calend.ru.

Праздник появился в России в 2010 году благодаря известному оружейнику современности — Михаилу Калашникову, создателю легендарного автомата АК-47. 25 мая 2010 года Владимир Путин (занимающий в то время должность председателя российского Правительства) посетил Ижевск, где совершил экскурсию по оборонному предприятию «Ижмаш». Премьер-министр осмотрел цеха, которые на протяжении десятилетий производят оружие, а около стенда с различными модификациями знаменитого автомата пообщался с конструктором Михаилом Калашниковым. Именно во время той беседы Калашников попросил Путина учредить день российского оружейника. «Мы стремимся делать все, чтобы Россия занимала достойное место на рынке вооружений, — сказал конструктор. — Просим вас сделать день, чтобы раз в году мы могли собираться и подводить итоги. Такой своеобразный день оружейников».

Премьер-министр обещал, что такой день появится в календаре, тем более, что с подобной просьбой выступил также Союз российских оружейников. В качестве даты праздника выбрали 19 сентября — день, когда православная церковь чтит архангела Михаила, покровителя небесного воинства. В пользу этого решения послужило и то, что месяц сентябрь связан с крупнейшим местом в XVI-XVII веках в России производства и хранения оружия Оружейной палатой Московского кремля (согласно исторической справке музейного комплекса «Московский кремль»).

В документах тех лет она именовалась «оружничая», подчеркивается, что все имущество и само здание находились в ведении особого придворного чина — оружничего. В его обязанности входило хранение великокняжеского вооружения, организация производства и закупка оружия, а также последующее его распределение в полки. И хотя точная дата образования самой палаты неизвестна, но пост оружничего впервые упоминается в источниках, дошедших до сегодняшних дней, в сентябре 1508 года.