Утверждён график выходных дней на 2018 год

16:37, 18 сентября 2017, ПАИ

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложенный Министерством труда график праздничных и выходных дней на 2018 год, сообщает газета «Ведомости».

На зимних каникулах отдохнуть получится 10 дней - с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Выходной в субботу 6 января 2018 года предложено перенести на пятницу 9 марта, а с воскресенья 7 января – на среду 2 мая. Суббота 28 апреля может быть перенесена на понедельник 30 апреля, суббота 9 июня – на понедельник 11 июня, и суббота 29 декабря – на понедельник 31 декабря.

Небольшие трехдневные каникулы будут у россиян с 23 по 25 февраля, с 10 по 12 июня (субботу, 9 июня, сделали рабочим днем, а понедельник, 11 июня, — выходным) и в ноябре — с 3-го по 5-е. Кроме того, четырехдневные выходные дни ждут россиян в марте — с 8-го по 11-е.

На майские отдыхать предстоит с 29 апреля по 2 мая. Нерабочим днем будет и 9 мая (среда).