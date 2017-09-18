0
17:57
Два аварийных дома снесли в Пскове
16:37
Утверждён график выходных дней на 2018 год
15:26
День памяти погибших мотоциклистов пройдет сегодня в Пскове
13:42
Поэт. Стихи. Бумага
09:09
Акция по выявлению нарушений при реализации алкоголя стартует в Псковской области 20 сентября
17:18
Пасмурный день ожидается в Псковской области 18 сентября
16:41
В Пскове собираются еженедельно проводить «молитвенные стояния» против «Матильды» (ФОТО)
Еще новости
Общество

Утверждён график выходных дней на 2018 год

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложенный Министерством труда график праздничных и выходных дней на 2018 год, сообщает газета «Ведомости».

На зимних каникулах отдохнуть получится 10 дней - с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Выходной в субботу 6 января 2018 года предложено перенести на пятницу 9 марта, а с воскресенья 7 января – на среду 2 мая. Суббота 28 апреля может быть перенесена на понедельник 30 апреля, суббота 9 июня – на понедельник 11 июня, и суббота 29 декабря – на понедельник 31 декабря.

Небольшие трехдневные каникулы будут у россиян с 23 по 25 февраля, с 10 по 12 июня (субботу, 9 июня, сделали рабочим днем, а понедельник, 11 июня, — выходным) и в ноябре — с 3-го по 5-е. Кроме того, четырехдневные выходные дни ждут россиян в марте — с 8-го по 11-е.

На майские отдыхать предстоит с 29 апреля по 2 мая. Нерабочим днем будет и 9 мая (среда).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Два аварийных дома снесли в Пскове
18 сентября 2017
Два аварийных дома снесли в Пскове
Утверждён график выходных дней на 2018 год
18 сентября 2017
Утверждён график выходных дней на 2018 год
День памяти погибших мотоциклистов пройдет сегодня в Пскове
18 сентября 2017
День памяти погибших мотоциклистов пройдет сегодня в Пскове
Акция по выявлению нарушений при реализации алкоголя стартует в Псковской области 20 сентября
18 сентября 2017
Акция по выявлению нарушений при реализации алкоголя стартует в Псковской области 20 сентября
Пасмурный день ожидается в Псковской области 18 сентября
17 сентября 2017
Пасмурный день ожидается в Псковской области 18 сентября
В Пскове собираются еженедельно проводить «молитвенные стояния» против «Матильды» (ФОТО)
17 сентября 2017
В Пскове собираются еженедельно проводить «молитвенные стояния» против «Матильды» (ФОТО) 7
Ремонт участка трассы А-212 парализовал выезд из Пскова
17 сентября 2017
Ремонт участка трассы А-212 парализовал выезд из Пскова 2
Сегодня в Пскове противники фильма «Матильда» хотят устроить «молитвенное стояние» на вокзале
17 сентября 2017
Сегодня в Пскове противники фильма «Матильда» хотят устроить «молитвенное стояние» на вокзале 7

Идет загрузка...