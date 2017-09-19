Михайлов день наступил по народному календарю

08:04, 19 сентября 2017, ПАИ

19 сентября по народному календарю наступил Михайлов день. Об этом сообщает портал calend.ru.

В народном календаре это праздник архангела Михаила — одного из наиболее почитаемых библейских персонажей. Слово «архангел» означает «старший посланник», а его имя (в оригинале оно состоит из трех слов «Ми ка эл») буквально переводится как «Кто как Бог?».

В православии архангел Михаил именуется архистратигом и почитается как глава святого воинства ангелов, стоящих на страже закона Божьего. Таким образом, его считают покровителем и соратником христиан, выступающих против сил зла. Также Михаила называют защитником душ умерших, поскольку именно он перенес на небо души Авраама и Богородицы. Он же, по поверью, охраняет врата рая.

К архангелу Михаилу было принято обращаться с молитвами об исцелении от всяческих недугов. Это связно с почитанием архангела как победителя злых духов, которых считали источником болезней. Именем святого Михаила нередко называли целебные источники.

На Руси в этот день устраивали мирские братчины — сходки, на которых решали разнообразные семейные и соседские дела. После разговоров, нередко переходивших в споры и ссоры, устраивали пиры, для которых каждый приносил свое блюдо. Всего в году случалось две большие братчины — Михайловская и Никольская (19 декабря).

В этот день обращали внимание на погоду. Начинались первые морозы. «Михаил заморозком прихватил», — говорили люди. Если после Михайловских морозов на деревьях появлялся иней, нужно было ждать обильного снега зимой. Наблюдали, как падают листья с осины: если «лицом» вверх — к студеной зиме, если «изнанкой» — к теплой.