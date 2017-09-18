Псковичи закрашивают граффити-рекламу наркотиков

16:49, 18 сентября 2017, ПАИ

Представители молодежи Пскова под руководством депутата Псковского областного Собрания Лидии Драгуновой вышли на борьбу с надписями на фасадах зданий, содержащими призыв к употреблению наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В субботу молодые люди закрасили граффити по 20 адресам на Завеличье. Работа продолжится, как только улучшится погода.

Как рассказала Лидия Драгунова, закрашивание граффити осуществлялось по тем адресам, где уже были проведены следственные действия. Перечень предоставлен УМВД России по городу Пскову. Краской молодых людей обеспечило Управление городского хозяйства.

Ночью 3 сентября сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову задержали двух молодых людей, которые наносили граффити на стену дома в Музейном переулке. Их доставили в отдел полиции №2 для разбирательства. Продолжается процессуальная проверка.

В ночь на 13 сентября в Пскове стражи порядка задержали 15-летнего псковича, который имеет непосредственное отношение к нанесению более 50 граффити с рекламой наркотиков на фасадах зданий. Ведется проверка.