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Общество

Полиция ищет пропавшего жителя Псковского района с загранпаспортом

Полиция устанавливает местонахождение уроженца деревни Ваулино Псковского района Алексея Максимова 1978 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото 60.мвд.рф

По имеющимся данным, 14 сентября он ушел из дома в деревне Ваулино и сел в  автобус  № 7 «Ваулино – Неелово». До настоящего времени местонахождение А. Максимова неизвестно.

Его приметы: на вид 40 лет, рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие, лицо смуглое. Носит очки. Является инвалидом  детства.

Был одет в синие джинсы, толстовку на молнии с капюшоном, в синюю клетку, черные ботинки. При себе имел заграничный паспорт на свое имя. 

Всех, кто располагает  информацией о местонахождении Алексея Максимова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам (8-8112) 676-844, 676-872 или 02.

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