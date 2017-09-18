Состоялась инаугурация главы Пыталовского района

17:39, 18 сентября 2017, ПАИ

18 сентября состоялась инаугурация главы Пыталовского района Ларисы Сидорук, за которую в Единый день голосования проголосовали 1 тыс. 441 избиратель, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель ТИК Пыталовского района Вера Кондратьева вручила Ларисе Сидорук удостоверение об избрании, после чего руководитель муниципалитета принесла присягу и поклялась уважать и сохранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать законы Российской Федерации и Псковской области.

Губернатор Андрей Турчак поздравил Ларису Сидорук с победой и с тем, что «её окружают такие люди, такая команда»: «Избираться на новенького всегда намного легче, а у вас за плечами многие годы работы в районе». Губернатор также отметил, что вместе с Ларисой Сидорук провёл множество встреч с населением, а также подчеркнул, что она умеет выслушать людей: «Вы на передовой, все камни всегда достаются вам, мы за вашей спиной чувствуем себя уверенно». Андрей Турчак пообещал всяческую поддержку со стороны администрации Псковской области и вручил избранной главе «Чашу терпения», поблагодарил собравшихся за поддержку. «Вы нас не подвели, и мы не подведем вас», - добавил губернатор.

«Вы уже не первый раз избираетесь руководителем района, это чрезвычайно сложное и ответственное дело, особенно для женщины», - заявил вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов. – Мы вас всегда будем поддерживать так, как это делает Андрей Турчак».

Также к словам поздравлений присоединился руководитель Ассоциации муниципальных образований и глава Опочецкого района Юрий Ильин. «Силы возможности и желания у вас на многие годы хватит», - обратился он к Ларисе Сидорук и пообещал ей поддержку Ассоциации.

«Я в полной мере осознаю, что на меня накладывает пост, на который я избиралась», - заявила Лариса Сидорук и поблагодарила администрацию Псковской области и Андрея Турчака. Она назвала целью своей работы сохранение всего хорошего, что уже было достигнуто, а также улучшение качества жизни населения.