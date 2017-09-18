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Общество

Владимир Легойда обсудит с псковскими студентами фильм «Матильда»

22 сентября в рамках всероссийского фестиваля «Человек и Вера» в Псковском государственном университете пройдут встречи студентов с журналистом, международным обозревателем Леонидом Млечиным и церковным и общественным деятелем, журналистом, педагогом Владимиром Легойдой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

С 10:30 до 12:00 в аудитории 63 в корпусе вуза на площади Ленина, 2 Леонид Млечин прочтёт лекцию «Псковский рубеж. Геополитическая ситуация 2017 года. Украина, Прибалтика. Соседство с НАТО».

С 14:30 до 16:00 Владимир Легойда выступит с лекцией «Кино в России: свобода творчества и чувства верующих: «Матильда» и «Князь Владимир», резонансные произведения 2017 года».

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