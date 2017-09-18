Два аварийных дома снесли в Пскове

17:57, 18 сентября 2017, ПАИ

Два аварийных дома снесли в Пскове. Жильцы уже расселены в квартиры на Юбилейной, 24 и в Зимнем переулке, 12. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По информации отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального жилищного контроля Управления городского хозяйства, после работ по сносу, территория объектов приведена в надлежащее состояние согласно «Правилам благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова».

Помимо указанных адресов, в 2017 году после расселения сносу подлежат ещё 17 домов.