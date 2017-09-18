0
17:57
Два аварийных дома снесли в Пскове
16:37
Утверждён график выходных дней на 2018 год
15:26
День памяти погибших мотоциклистов пройдет сегодня в Пскове
13:42
Поэт. Стихи. Бумага
09:09
Акция по выявлению нарушений при реализации алкоголя стартует в Псковской области 20 сентября
17:18
Пасмурный день ожидается в Псковской области 18 сентября
16:41
В Пскове собираются еженедельно проводить «молитвенные стояния» против «Матильды» (ФОТО)
Еще новости
Общество

Два аварийных дома снесли в Пскове

Два аварийных дома снесли в Пскове. Жильцы уже расселены в квартиры на Юбилейной, 24 и в Зимнем переулке, 12. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По информации отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального жилищного контроля Управления городского хозяйства, после работ по сносу, территория объектов приведена в надлежащее состояние согласно «Правилам благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова».

Помимо указанных адресов, в 2017 году после расселения  сносу подлежат ещё 17 домов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Два аварийных дома снесли в Пскове
18 сентября 2017
Два аварийных дома снесли в Пскове
Утверждён график выходных дней на 2018 год
18 сентября 2017
Утверждён график выходных дней на 2018 год
День памяти погибших мотоциклистов пройдет сегодня в Пскове
18 сентября 2017
День памяти погибших мотоциклистов пройдет сегодня в Пскове
Акция по выявлению нарушений при реализации алкоголя стартует в Псковской области 20 сентября
18 сентября 2017
Акция по выявлению нарушений при реализации алкоголя стартует в Псковской области 20 сентября
Пасмурный день ожидается в Псковской области 18 сентября
17 сентября 2017
Пасмурный день ожидается в Псковской области 18 сентября
В Пскове собираются еженедельно проводить «молитвенные стояния» против «Матильды» (ФОТО)
17 сентября 2017
В Пскове собираются еженедельно проводить «молитвенные стояния» против «Матильды» (ФОТО) 7
Ремонт участка трассы А-212 парализовал выезд из Пскова
17 сентября 2017
Ремонт участка трассы А-212 парализовал выезд из Пскова 2
Сегодня в Пскове противники фильма «Матильда» хотят устроить «молитвенное стояние» на вокзале
17 сентября 2017
Сегодня в Пскове противники фильма «Матильда» хотят устроить «молитвенное стояние» на вокзале 7

Идет загрузка...