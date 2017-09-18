В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении

18:03, 18 сентября 2017, ПАИ

В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 16 сентября в доме по улице Круговой после совместного распития спиртного со своим знакомым 29-летний безработный, ранее судимый пскович, угрожая ножом, похитил у приятеля мобильный телефон и скрылся.

Полицейские в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и в кратчайшие сроки задержали его. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.