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В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении

В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 16 сентября в доме по улице Круговой после совместного распития спиртного со своим знакомым 29-летний безработный, ранее судимый пскович, угрожая ножом, похитил у приятеля мобильный телефон и скрылся.

Полицейские  в результате  проведения оперативно-розыскных мероприятий  установили  личность подозреваемого и в кратчайшие сроки задержали его. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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