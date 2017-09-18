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Общество

Колясочница из Пскова Вера Курбанова завоевала титул «Мисс спорт» на конкурсе «Невская краса 2017»

Псковичка-колясочница Вера Курбанова завоевала титул «Мисс спорт» на Всероссийском конкурсе красоты и таланта среди девушек на инвалидных колясках «Невская краса 2017» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Северо-Западном центре социологии и маркетинга», сотрудники которого оказывали Вере помощь в поездке в Петербург.

Финал конкурса состоялся 15 сентября в творческом пространстве «Ткачи».

В номинации «Мисс спорт» псковичке не было равных: она является чемпионкой соревнований «Пара-Крым-2015» по пауэрлифтингу, в мае совершила прыжок с парашютом, а за день до начала конкурса красоты вернулась из Крыма с бронзовой медалью состязаний по настольному теннису.

«Я приехала на конкурс, прежде всего, получить новые, яркие эмоции и на сто процентов реализовала эту задачу» , — рассказала по итогам конкурса Вера.

В Санкт-Петербурге сбылась ещё одна мечта псковички. Она является болельщицей «Зенита» — и получила приглашение от любимого клуба посетить матч на новой «Зенит-Арене».

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