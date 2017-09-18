Стал известен состав жюри конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
Стал известен состав жюри конкурса красоты «Мисс Псков 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.
В жюри конкурса вошли: директор конкурса "Мисс Псков" национального конкурса "Мисс Россия", продюсер, шоумен Николай Королев, член избирательной комиссии псковской области с правом решающего голоса Илья Можаев, Миссис Псков 2016, обладательница титула «Business Woman» на конкурсе красоты и таланта «Миссис России Мира 2016», Mrs.Russia World 2016 Business Woman Mrs.Globe Baltics 2016 Mrs.Globe 2016 Top-30 Mrs.Globe 2016 Best Mother awords Юлия Григорьева и Мисс Псков 2016, участница кастинга «Мисс Россия», ТОП-10 конкурса красоты "Мисс Туризм", модель Валерия Голубева.