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Стал известен состав жюри конкурса красоты «Мисс Псков 2017»

Стал известен состав жюри конкурса красоты «Мисс Псков 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В жюри конкурса вошли: директор конкурса "Мисс Псков" национального конкурса "Мисс Россия", продюсер, шоумен Николай Королев, член избирательной комиссии псковской области с правом решающего голоса Илья Можаев, Миссис Псков 2016, обладательница титула «Business Woman» на конкурсе красоты и таланта «Миссис России Мира 2016», Mrs.Russia World 2016 Business Woman Mrs.Globe Baltics 2016 Mrs.Globe 2016 Top-30 Mrs.Globe 2016 Best Mother awords Юлия Григорьева и Мисс Псков 2016, участница кастинга «Мисс Россия», ТОП-10 конкурса красоты "Мисс Туризм",  модель Валерия Голубева. 

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