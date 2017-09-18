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Общество

Двое псковичей предстанут перед судом за изнасилование несовершеннолетней девушки

В Псковской области полиция задержала подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службу следственного управления СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 16 сентября двое мужчин, встретив одиноко идущую несовершеннолетнюю, напали на нее и изнасиловали.  

Подозреваемые задержаны и содержаться в изоляторе временного содержания. Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней (пункт «А» части 3 статьи 131 УК РФ). В ближайшее время следователи планируют предъявить им обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

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