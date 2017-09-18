Двое псковичей предстанут перед судом за изнасилование несовершеннолетней девушки

19:47, 18 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области полиция задержала подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службу следственного управления СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 16 сентября двое мужчин, встретив одиноко идущую несовершеннолетнюю, напали на нее и изнасиловали.

Подозреваемые задержаны и содержаться в изоляторе временного содержания. Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней (пункт «А» части 3 статьи 131 УК РФ). В ближайшее время следователи планируют предъявить им обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.