На книжную ярмарку приглашает псковичей Центр детсткого чтения

21:25, 18 сентября 2017, ПАИ

Библиотека - Центр детского чтения приглашает псковичей и гостей города посетить книжную ярмарку, которая организована в рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня», прошедшего в Пскове с 13 по 15 сентября. На выставке-ярмарке представлены книги издательства для детей и подростков «БерИнгА», московских писателей - гостей фестиваля, а также книги писателей из Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

На выставке в частности представлены биобиблиографические справочники «Живые лица. Навигатор по современной отечественной детской литературе».

Книга из серии «Психология» Марины Кравцовой, Елены Кравцовой «Мыльные бомбы, или Как избежать конфликтов» адресованы детям младшего школьного возраста, учителям, психологам, воспитателям и заботливым родителям.

Кроме того, в книгах Тани Беринг «Волчонок и Снеговик: Зимняя сказка о дружбе», «Волчонок и Снеговик. Приключения продолжаются весной» материал представлен в игровой форме: книги можно читать, вырезать, разукрашивать, делать в них записи, играть в рифмы, в прятки, в буквы.

На выставке также представлены книги Виктора Лунина «Зверьё моё», Марины Дороченковов, Анны Кравчук «Экологические приключения двух весёлых блошек».

Также на выставке можно познакомится с книгами современных детских авторов Тани Беринг «Честное аборигеновское!», «Детки», «По ту сторону водопада» и «Царица Майя, или Тайна Родопских гор» и Юлии Симбирской «Жил-был Димка» о современных мальчишках, дружбе, общении, приключениях. Сказочная повесть Елены Ярышевской «Подковкина» и прикольный детектив «Дело в темной шляпе». Сказки Василисы Кошкиной «Няня для Кощея» и «Элефантики».

Познакомиться с новыми книгами и пополнить свои домашние библиотеки можно с 10:00 до 18:00 (понедельник – пятница), с 10:00 до 17:00 (воскресенье) до 21 сентября в Библиотеке – Центре детского чтения (улица Р. Люксембург, 23).

Справки по телефону: 57-35-03.