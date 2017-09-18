Rammstein завершат карьеру после релиза нового альбома

22:19, 18 сентября 2017, ПАИ

Немецкая рок-группа Rammstein прекратит существование после выхода нового альбома, об этом сообщает Bild со ссылкой на источники, близкие к участникам коллектива.

По данным источников, новый альбом, который должен стать последним в карьере культовой немецкой группы, планируется выпустить в конце этого года. Несколько дней назад гитарист Rammstein Рихард Круспе в интервью порталу Blabbermouth.net также заявил, что предстоящая работа должна стать последней в исполнении группы.

«Мне почему-то кажется, что эта запись будет последней. Это всего лишь чувство, я могу ошибаться, но в данный момент я чувствую, что это, возможно, наша последняя совместная работа. И я даю 200-процентные гарантии, что мы сделаем нашу работу настолько хорошо, насколько это возможно. Когда я прослушивал готовый материал, я видел, насколько у него большой потенциал, — я очень доволен тем, что у нас есть на данный момент», — заявил Круспе и отметил, что по его ощущениям запись альбома начнется в первых месяцах 2018 года.

Rammstein официально пока никак не прокомментировали информацию о завершении карьеры.

Немецкая рок-группа была образована в 1994 году. В оригинальный состав вошли Тилль Линдеман, Рихард Круспе, Кристоф Шнайдер и Оливер Ридель. Мировую известность группе принес третий по счету альбом «Mutter» (2001 год). Предстоящая работа должна стать седьмой в карьере музыкантов. Последний на данный момент альбом, «Liebe ist für alle da», был выпущен в 2009 году.