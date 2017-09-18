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Общество

Операцию «Букет» провели полицейские в Великих Луках

C 15 по 16 сентября на территории Великих Лук и Великолукского района стражи порядка проводили операцию «Букет». В ней приняли участие сотрудники различных подразделений полиции, а также  представители отдела Росгвардии по Псковской области,  народные дружинники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Были приняты комплексные меры по предупреждению и раскрытию преступлений, обеспечению общественной безопасности. Составлены 184 протокола об административных правонарушениях, из них за нарушение Правил дорожного движения – 130.

Зарегистрировано 6 сообщений о преступлениях, из них 5 – на территории Великих Лук. Раскрыта кража аккумуляторов и медного кабеля. Раскрыто преступление, связанное с угрозой убийством в отношении жительницы Великих Лук.

Кроме того, полиция выявила факт незаконной игорной деятельности, изъято 5 компьютеров и другое оборудование, а также денежные средства. С целью проверки соблюдения миграционного  законодательства полицейские  посетили  места концентрации иностранных граждан.

Полицейские проверяли по месту жительства граждан, состоящих под административным надзором, а также несовершеннолетних. Установлен, в частности, факт розничной продажи спиртного подростку.  Кроме того, выявлен факт реализации алкогольной продукции с признаками контрафактности, без лицензии. Из незаконного оборота изъято свыше 90 литров алкогольной продукции.

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