НАСА завершило эксперимент по имитации жизни на Марсе

23:08, 18 сентября 2017, ПАИ

Космическое агентство НАСА завершило эксперимент по имитации жизни на Марсе, в рамках которого команда из шести человек восемь месяцев жила в условиях, максимально напоминающих жизнь на космической станции. Об этом сообщает Associated Press.

Команда состояла из астробиолога, биомедика и четырех инженеров. Экипаж провел восемь месяцев в изолированном пространстве рядом с вулканом Мауна-Лоа на Гавайях, питаясь консервированными, сушеными и замороженными продуктами, а также овощами, которые они самостоятельно вырастили в рамках программы. Для того чтобы максимально приблизить условия к реальным, связь с внешним миром осуществлялась с задержкой в 20 минут.

Участники эксперимента вели дневники и носили специальные датчики, которые измеряли их настроение и физическое состояние. Результаты этих записей будут анализировать ученые, чтобы понять, как собрать наиболее подходящую команду для полета на Марс.