Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен

22:57, 18 сентября 2017, ПАИ

Компания The Impossible Project, владеющая правами на бренд Polaroid, объявила о возобновлении выпуска аналогового фотоаппарата мгновенной печати OneStep. Об этом сообщает The Verge.

Новая версия культовой камеры называется OneStep 2. В ее описании говорится, что она сочетает в себе классический дизайн оригинального Polaroid 1977 года и современный стиль. В фотоаппарат добавили вспышку, таймер, батарею повышенной энергоемкости и даже USB-зарядку.

Стоимость обновленного Polaroid составит 99 долларов. Еще 16 долларов покупателю придется отдать за кассету, которая позволит сделать восемь мгновенных снимков. Старт продаж камеры назначен на 16 октября, но предзаказ на нее можно оформить уже сейчас.