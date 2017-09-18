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Общество

Гостиница «Спорт» в Пскове эвакуирована из-за сообщения о заложенной бомбе

Сегодня, 18 сентября, в полицию Пскова поступило сообщение о том, что общежитие и гостиница «Спорт» (Труда, 51) эвакуирована из-за сообщения о заложенной бомбе. Сейчас в здании работают кинологи, эвакуированные студенты и жители гостиницы находятся на улице. 

Как сообщили Псковскому агентству информации источники, располагающие информацией, такие же сообщения поступили в полицию касаемо гостиницы «Октябрьская» и клуба «Бинго». 

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