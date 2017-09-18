Гостиница «Спорт» в Пскове эвакуирована из-за сообщения о заложенной бомбе

21:09, 18 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 18 сентября, в полицию Пскова поступило сообщение о том, что общежитие и гостиница «Спорт» (Труда, 51) эвакуирована из-за сообщения о заложенной бомбе. Сейчас в здании работают кинологи, эвакуированные студенты и жители гостиницы находятся на улице.

Как сообщили Псковскому агентству информации источники, располагающие информацией, такие же сообщения поступили в полицию касаемо гостиницы «Октябрьская» и клуба «Бинго».