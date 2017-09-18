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Общество

В полицию Пскова поступили звонки о якобы заминированных 4 гостиницах и двух клубах

Сегодня, 18 сентября, вечером, в полицию Пскова поступили звонки о якобы заминированных четырех гостиницах и двух клубов.

Как стало известно Псковскому агентству информации, неизвестные сообщили о «заминированных» гостиницах «Спорт», «Октябрьская», Old Estate, «Золотая набережная» и двух клубов «Бинго» и «Шары». Отметим, что сегодня эти клубы не работают.

Напомним, что ранее сообщалось о якобы заложенной бомбе в общежитии и гостинице «Спорт», которая находится по адресу Труда, 51. Здание незамедлительно эвакуировали и обыскали с кинологами, позже все жильцы вернулись в здание. 

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