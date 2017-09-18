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Rammstein опровергла сообщения о распаде

Немецкая рок-группа Rammstein опровергла сообщения о том, что собирается завершить свою карьеру. Об этом участники команды написали на своем сайте в понедельник, 18 сентября, пишет Лента.ру.

«Вопреки заявлениям, которые сегодня появились в прессе, у группы Rammstein нет никаких «тайных планов» насчет «прощального альбома» или «последнего турне», — отметили музыканты.

«Группа после успешного фестивального тура работает в данный момент над новыми песнями», — добавили рокеры.

Фейковая новость о том, что Rammstein распадается, появилась ранее в понедельник в немецком таблоиде Bild. В заметке сообщалось, что новая пластинка, запись которой начнется в 2018 году, станет последней в дискографии группы. На данный момент в творчестве музыкантов шесть студийных альбомов, последний из которых — Liebe ist für alle da — вышел в 2009 году.

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