Эксперт раскритиковал предложение депутата штрафовать за овербукинг

23:03, 18 сентября 2017, ПАИ

Штрафы за овербукинг поднимут стоимость авиабилетов и не решат проблему пассажиров. Об этом заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Как пишет газета «Известия», ранее с законопроектом, предлагающим штрафовать авиакомпании за овербукинг, то есть продажу большего количества билетов на рейс, чем может вместить самолет, выступил первый зампред комитета Госдумы по энергетике, депутат от «Справедливой России» Игорь Ананских. Согласно его инициативе, авиаперевозчик должен возвращать пассажиру, которому не нашлось места на борту самолета, сумму, в 10 раз превышающую стоимость билета.

«Авиакомпании будут вынуждены все эти компенсации перекладывать на остальных пассажиров. Овербукинг, или, проще говоря, лишние пассажиры, может возникать не только по вине авиакомпаний. Но и по другим причинам: это может быть банальный компьютерный сбой, а может быть и неисправность воздушного судна, которое надо заменить на другое. А оно может быть меньше размерности либо судно с другой комплектацией салона, где меньше посадочных кресел. Получается, что мы будем наказывать авиакомпанию за то, что она заботится о безопасности. Думаю, это неправильно», — считает Роман Гусаров.

По мнению эксперта, России необходимо воспользоваться мировым опытом и легализовать овербукинг. Тогда закон позволит авиакомпаниям продавать больше билетов, но при этом будут четко прописаны права пассажиров и обязанности перевозчиков. Отказать пассажиру в перевозке он не сможет, но доставит его в пункт назначения пусть и с задержкой, но с компенсацией.

«При легальном овербукинге авиакомпании не назначают вас лишним. Они предлагают пассажирам на добровольной основе оказаться лишними. На практике, когда объявляется овербукинг и разыскиваются пять лишних пассажиров, которые должны несколько часов подождать следующего рейса в аэропорту, объявляется компенсация в несколько сотен евро. Всегда желающих оказывается больше, чем требуемых мест. Люди добровольно бегут наперегонки, только чтобы получить компенсацию, которая практически равняется стоимости самого перелета», — заявил Роман Гусаров.