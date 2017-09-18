Пенсии планируется проиндексировать выше инфляции

22:42, 18 сентября 2017, ПАИ

Пенсионные выплаты в России с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин по итогам заседания правительства, посвященного прогнозу социально-экономического развития РФ до 2020 года и проекту бюджета на 2018–2020 годы, передает газета «Известия».

Первоначально предполагалось, что пенсии будут проиндексированы с 1 февраля и на запланированный уровень инфляции. По сегодняшним прогнозам, она составит 3,2%, но правительство приняло решение оставить индексацию на запланированном ранее уровне 3,7%.

Проект бюджета на ближайшие три года был одобрен правительством и будет представлен в Госдуму до 29 сентября. Общая сумма доходов увеличена на 630 млрд рублей по сравнению с действующим финансовым документом 2017–2019 годов. При этом из года в год увеличивается доля доходов, не связанных с нефтью и газом: в текущем году, по расчетам правительства, это 60%, в следующем году — 63%.

Дефицит федерального бюджета в 2018 году прогнозируется в размере 1,33 трлн рублей при доходах в 15,18 трлн и расходах в 16,51 трлн рублей. В 2019 году ожидается снижение дефицита бюджета до 867,01 млрд рублей. План на 2020 год — 960,32 млрд рублей. Таким образом дефицит бюджета в 2018 году составит 1,37% ВВП, а в следующие два года — менее 1%.

Дмитрий Медведев заверил, что правительство заложит необходимые денежные средства для исполнения обязательств трех фондов, которые несут основную финансовую нагрузку по исполнению социальных обязательств. Через них идут деньги на бесплатную медицинскую помощь, на выплату пенсий, больничных, материнского капитала, различных пособий.

«В любом случае в бюджетах фондов мы предусмотрим средства, которые позволят обеспечить необходимый уровень социальной защиты», — пообещал премьер-министр.