Астероид вдвое больше челябинского метеорита летит к Земле

23:21, 18 сентября 2017, ПАИ

Астероид 2012 ТС4 должен пролететь в 44 880 километрах от Земли. Об этом сообщили на кафедре астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Уральского федерального университета. Это расстояние в 10 раз меньше расстояния от Луны до Земли, передает Life.

«Астероид, составляющий в диаметре порядка 40 метров, пролетит мимо Земли 12 октября 7:42 по уральскому времени», — заявили ученые. — По сравнению с другими ТС4 совсем небольшой, но он единственный пролетит так близко от Земли.

Диаметр челябинского метеорита, который упал в 2013 году, составлял 19 метров. Несмотря на то что он был вдвое меньше нынешнего астероида, из-за падения объекта пострадало до полутора тысяч человек, а ударная волна повредила до 7000 зданий в городе.