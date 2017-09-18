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Общество

Полиция не нашла взрывных устройств в якобы заминированных объектах в Пскове

Сотрудники полиции осмотрели все объекты, о минировании которых ранее неизвестные сообщили в полицию.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в настоящий момент все четыре гостиницы и два клуба осмотрели полицейские совместно с кинологами. Все постояльцы и жильцы вернулись в свои квартиры.  

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в полицию Пскова поступили анонимные сообщения о том, что в гостиницах «Спорт», «Октябрьская», Old Esate и «Золотая набережная» и в клубах «Бинго» и «Шары» находится взрывчатка. 

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