Полиция не нашла взрывных устройств в якобы заминированных объектах в Пскове

23:19, 18 сентября 2017, ПАИ

Сотрудники полиции осмотрели все объекты, о минировании которых ранее неизвестные сообщили в полицию.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в настоящий момент все четыре гостиницы и два клуба осмотрели полицейские совместно с кинологами. Все постояльцы и жильцы вернулись в свои квартиры.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в полицию Пскова поступили анонимные сообщения о том, что в гостиницах «Спорт», «Октябрьская», Old Esate и «Золотая набережная» и в клубах «Бинго» и «Шары» находится взрывчатка.