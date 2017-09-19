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Общество

Псков вошел в топ-15 городов для недорогих осенних путешествий

Псков вошел в число столиц России, популярных для бюджетных осенних поездок. Об этом сообщает агентство «ТурСтат».

Также в топе оказались Барнаул, Воронеж, Краснодар, Волгоград, Смоленск, Кемерово, Орел, Челябинск, Брянск, Ижевск, Саратов, Ставрополь, Калуга, Псков, Ульяновск, Омск, Томск, Чебоксары, Саранск и Уфа.

Суточный бюджет поездки, включая стоимость проживания вдвоем в гостинице или апартаментах, обед в кафе и посещение городского музея, в сентябре 2017 года в этих городах составляет от 2 до 2,7 тысяч рублей в сутки.

По данным «ТурСтата», внутренний туризм в России может вырасти до 60 миллионов человек в этом году.

Рост происходит в многом за счет событийного туризма в российских регионах: гастрономических фестивалей, этнографических праздников, культурных событий и других мероприятий, отметили в агентстве.

Там также добавили, что Сочи, Ялта, Анапа, Геленджик и Алушта входят в первую пятерку самых популярных российских курортов для отдыха в бархатный сезон.

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