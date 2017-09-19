Заболеваемость гриппом в России снизилась впервые за последние три года

08:55, 19 сентября 2017, ПАИ

За первые семь месяцев 2017 года гриппом заболели на 37,8% россиян меньше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве объясняют снижение заболеваемости относительно легким штаммом вируса, улучшением качества вакцин и ответственным подходом населения к своему здоровью.

По данным Роспотребнадзора, снижение уровня гриппа наблюдается впервые за последние три года. Например, за первые семь месяцев прошлого года количество заболевших было в 1,7 раза больше, чем за январь-июль 2015 года. Однако нынешний показатель в четыре раза больше уровня 2014 года.

Руководитель лаборатории в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Наровлянский считает, что россияне стали меньше болеть гриппом потому, что принимают витамины и иммуномодуляторы.

«Сейчас проходит активная рекламная кампания стимулирующих иммунитет препаратов. Люди за свой счет приобретают профилактические лекарства, и поэтому в период эпидемиологического всплеска организм подготовлен и более устойчив к вирусам», — пояснил специалист.

В Минздраве сообщили, что ежегодно стараются увеличить охват населения профилактическими прививками. Ранее издание писало, что в рамках бесплатной вакцинации в этом году будут использованы только отечественные вакцины.