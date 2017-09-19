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Общество

Минздрав приведет систему оказания первой помощи к единообразию

Министерство здравоохранения РФ приведет систему оказания первой помощи к единообразию. Об этом газете «Известия» сообщили подведомственном Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения.

По словам научного сотрудника НИИ Геннадия Неудахина, сейчас формируется нормативно-правовая база и курс обучения.

«Очень многие люди могут оказывать такую помощь, фактические это десятки миллионов человек. Важно их подготовить единообразно, потому что сейчас ситуация не очень хорошая — ребенок в школе учится одному, в институте — другому, на работе говорят забыть всё, чему учили», — рассказал специалист.

Г. Неудахин отметил, что из-за такого подхода на выходе у человека в голове «появляется сборная солянка», и он не может сориентироваться в критической ситуации

Специалист добавил, что первостепенная задача, стоящая в настоящий момент перед различными ведомствами, — это унификация курса подготовки по оказанию первой помощи.

«Он должен давать одинаковый уровень знаний людям любой профессии», — заявил он.

Причем приоритет в обучении отдается тем, кто не имеет специального медицинского образования, отметил Геннадий Неудахин.

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