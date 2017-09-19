Псковский поэт получил вторую премию в конкурсе «Цветочные игры Беарна»

08:29, 19 сентября 2017, ПАИ

Псковский поэт Александр Себежанин удостоен второй премии в поэтическом конкурсе «Цветочные игры Беарна 2017», прошедшем во Франции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Награда присуждена за стихотворение «Ты мне снишься опять», переведенное французской поэтессой из Агнес Марин (Agnes Marin).

«Цветочные игры» имеют очень давнюю историю, первые были основаны в 1323 году поэтами Лангедока, в 1324 году первые призёры были награждены золотой фиалкой. После этого в числе призов для победителей будут и дикая роза, календула, гвоздика… Людовик XIV в 1694 году создал из колледжа, образованного в 1323 году Академию Цветочных Игр. Она была ликвидирована Конвенцией в 1790 году и восстановлена императорским указом в 1806 году. Лауреатами были Шатобриан и Вольтер. В 1819 году Виктор Гюго в возрасте 17 лет получил золотую лилию», - рассказали в Союзе писателей.

«Цветочные игры Беарна» - один из компонентов нескольких конкурсов поэзии, существующих во Франции. Их президент и председатель жюри — французский общественный деятель, прозаик, публицист и поэт Флориана Клери (Floriane Clery) прислала псковскому поэту диплом.