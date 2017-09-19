0
08:17
Псков вошел в топ-15 городов для недорогих осенних путешествий
13:42
Поэт. Стихи. Бумага
11:49
Спасибо Довлатову за это
10:05
Комедия «Старший сын» завершила фестиваль «Заповедник» в Пскове
21:48
Показ фильма «Нелюбовь» и встреча с режиссером Звягинцевым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:05
Спектакль «Невидимая книга» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09:57
Сегодня в Пскове противники фильма «Матильда» хотят устроить «молитвенное стояние» на вокзале
Еще новости
Культура

Псковский поэт получил вторую премию в конкурсе «Цветочные игры Беарна»

Псковский поэт Александр Себежанин удостоен второй премии в поэтическом конкурсе «Цветочные игры Беарна 2017», прошедшем во Франции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Фото pskovpisatel.ru

Награда присуждена за стихотворение «Ты мне снишься опять», переведенное французской поэтессой из Агнес Марин (Agnes Marin).

Фото pskovpisatel.ru

«Цветочные игры» имеют очень давнюю историю, первые были основаны в 1323 году поэтами Лангедока, в 1324 году первые призёры были награждены золотой фиалкой. После этого в числе призов для победителей будут и дикая роза, календула, гвоздика… Людовик XIV в 1694 году создал из колледжа, образованного в 1323 году Академию Цветочных Игр. Она была ликвидирована Конвенцией в 1790 году и восстановлена императорским указом в 1806 году. Лауреатами были Шатобриан и Вольтер. В 1819 году Виктор Гюго в возрасте 17 лет получил золотую лилию», - рассказали в Союзе писателей.

«Цветочные игры Беарна» - один из компонентов нескольких конкурсов поэзии, существующих во Франции. Их президент и председатель жюри — французский общественный деятель, прозаик, публицист и поэт Флориана Клери (Floriane Clery) прислала псковскому поэту диплом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псков вошел в топ-15 городов для недорогих осенних путешествий
19 сентября 2017
Псков вошел в топ-15 городов для недорогих осенних путешествий
Комедия «Старший сын» завершила фестиваль «Заповедник» в Пскове
18 сентября 2017
Комедия «Старший сын» завершила фестиваль «Заповедник» в Пскове
Показ фильма «Нелюбовь» и встреча с режиссером Звягинцевым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 сентября 2017
Показ фильма «Нелюбовь» и встреча с режиссером Звягинцевым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Спектакль «Невидимая книга» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 сентября 2017
Спектакль «Невидимая книга» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сегодня в Пскове противники фильма «Матильда» хотят устроить «молитвенное стояние» на вокзале
17 сентября 2017
Сегодня в Пскове противники фильма «Матильда» хотят устроить «молитвенное стояние» на вокзале 7
С инсталляции на опорах моста и выступления хип-хоп исполнителей начался фестиваль «Заповедник» в Пскове
15 сентября 2017
С инсталляции на опорах моста и выступления хип-хоп исполнителей начался фестиваль «Заповедник» в Пскове 8
Андрей Турчак передал материалы номинации «Памятники древнего Пскова» в штаб-квартиру ЮНЕСКО
15 сентября 2017
Андрей Турчак передал материалы номинации «Памятники древнего Пскова» в штаб-квартиру ЮНЕСКО 1
15 сентября в Пскове откроется третий фестиваль Сергея Довлатова
14 сентября 2017
15 сентября в Пскове откроется третий фестиваль Сергея Довлатова

Идет загрузка...