Гараж и Skoda сгорели в Великих Луках
19 сентября в 2:47 в Великих Луках на улице Проектной, 21/23 сгорели гараж и находившийся в нем легковой автомобиль «Skoda Octavia» 2010 года выпуска. Как стало известно Псковскому агентству информации, машина была не застрахована.
В соседнем гараже огонь повредил стену, оплавились пластиковые элементы кузова автомобиля «Toyota RAV4» 2014 года выпуска.
Предположительная причина пожара – короткое замыкание в моторном отсеке Skoda Octavia.
Огнеборцы спасли два жилых дома.