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Происшествия

Тюрьма грозит мужчине, пытавшемуся уплыть в Эстонию по Чудскому озеру

И. о. прокурора Гдовского района утвердил обвинительное заключение в отношении 29-летнего мужчины без гражданства, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 4 августа мужчина на резиновой лодке, ориентируясь по компасу, пытался незаконно пересечь Государственную границу Российской Федерации с Эстонией, проходящую по акватории Чудского озера.

Уголовное дело направлено в Гдовский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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