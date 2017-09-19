Первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва состоится 22 сентября
Первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва состоится 22 сентября в 10:00 в Городском культурном центре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В повестку дня включены вопросы об избрании главы города Пскова, его заместителей, председателей комитетов гордумы, об утверждении структуры Псковской городской Думы шестого созыва, персонального состава комитетов, заместителей председателей комитетов, а также о регистрации депутатских фракций.
Всего парламентарии рассмотрят 8 вопросов.