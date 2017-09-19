Билеты на первую премьеру сезона разыгрывает псковский театр кукол

09:34, 19 сентября 2017, ПАИ

Псковский областной театр кукол разыгрывает билеты на первую премьеру нового сезона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, что первым спектаклем сезона станет «сказка о волшебных приключениях самого известного авантюриста на свете - барона Мюнхгаузена». Постановку покажут 23 сентября.

Чтобы принять участие в розыгрыше билетов нужно быть участником группы театра https://vk.com/club2557821, сделать репост записи https://vk.com/wall-2557821_3151 на своей странице, присвоить себе порядковый номер и написать его в комментарии к записи.

20 сентября при помощи генератора случайных чисел будет выбран один победитель, которому достанется пригласительный билет на 2 лица.

Отметим, что билеты на постановку имеются в продаже. Их можно приобрести не только в кассе театра на улице Конной и онлайн, но и в кассах Гипермаркета «Империал» и БКЗ филармонии.